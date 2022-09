Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: un accord avec le Département du Travail information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 17:21









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a accepté de rembourser plus de 131,8 millions de dollars dans le cadre du règlement à l'amiable d'une affaire où la banque américaine était accusée d'avoir surpayé ses propres actions.



L'accord, conclu avec le Département américain du Travail, prévoit le versement de ces fonds aux bénéficiaires d'un régime de retraite proposé aux salariés de l'établissement californien.



En l'espèce, l'administration américaine reprochait à Wells Fargo et à son gérant fiduciaire, GreatBanc, d'avoir surpayé, sur une période allant de 2013 à 2018, les actions Wells Fargo qui composaient ce plan de retraite du personnel.



Alors que Wells Fargo et GreatBanc consacraient entre 1033 et 1090 dollars à l'acquisition de chacun de ces titres, ils n'affichaient qu'une valeur unitaire de 1000 dollars au sein du dispositif 401(k) d'épargne retraite par capitalisation du groupe.



A noter que ces rachats d'actions ont été financés par le biais d'un prêt obtenu auprès de Wells Fargo.



En plus du remboursement des fonds affectés, la banque américaine devra également verser une sanction pécuniaire de 13,2 millions de dollars, indique le Département du Travail.



Washington souligne que l'accord dévoilé aujourd'hui n'implique ni admission ni réfutation des accusations portées à l'encontre des parties concernées.





