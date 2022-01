Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: résultats meilleurs que prévu grâce aux coûts information fournie par Cercle Finance • 14/01/2022 à 14:17









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a fait état vendredi de résultats trimestriels meilleurs que prévu, grâce notamment à la poursuite de sa dynamique de réduction des coûts.



Le numéro un des prêts immobiliers aux Etats-Unis a dévoilé ce matin un bénéfice net de 5,75 milliards de dollars, soit 1,38 dollar par action, au titre du 4ème trimestre, contre 3,09 milliards (66 cents l'action) un an plus tôt.



Son produit net bancaire a, lui, progressé de 13%, à près de 20,9 milliards de dollars.



Les analystes attendaient en moyenne un bénéfice de 1,12 dollar par action pour un produit net bancaire de l'ordre de 18,8 milliards de dollars.



Sur la période octobre-décembre, ses dépenses autres que les frais d'intérêt ('noninterest expense') se sont contractées de 11% à moins de 13,2 milliards de dollars, avec un revenu net d'intérêts qui a lui grimpé de 27% à 11,6 milliards de dollars.



Charlie Scharf, le directeur général, explique que la banque américaine bénéficie, du fait du redressement de l'économie, de dépenses en hausse de la part des consommateurs, d'une remontée de ses commissions dans la banque d'investissement, d'une amélioration de ses performances dans la gestion de fortune et de la solidité de son activité de private equity.



Après ces chiffres, l'action grimpait de près de 2% en préouverture à Wall Street.





