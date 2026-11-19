Wells Fargo relève la note de Marsh & McLennan en raison de résultats supérieurs aux prévisions et d'une croissance soutenue

** Wells Fargo relève la recommandation sur le courtier en assurance Marsh & McLennan MRSH.N de « neutral » à « surpondérer »

** La société de courtage relève son objectif de cours de 197 à 235 dollars, soit un potentiel de hausse d’environ 12,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Wells Fargo entrevoit un potentiel de hausse des bénéfices lié aux récentes acquisitions d’AltamarCAM et de Wilshire par Marsh, qui, selon la banque, ne sont pas encore pleinement prises en compte dans les estimations consensuelles pour 2027

** L’absence d’acquisition majeure en cours chez Marsh place l’entreprise dans une meilleure position que ses concurrents engagés dans des opérations importantes, avec une plus grande capacité à mener de nouvelles fusions-acquisitions et à racheter des actions, selon la société de courtage

** WFC table sur une croissance organique de 4,4 % en 2027, supérieure à l’estimation consensuelle de 4 %, et prévoit des bénéfices supplémentaires grâce au programme de réduction des coûts de l’entreprise, « Thrive »

** En tenant compte de la hausse enregistrée lors de cette séance, le titre affiche une progression de 10,4 % depuis le début de l’année