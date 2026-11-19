Wells Fargo relève la note de Brown & Brown en raison de ses prévisions de croissance organique

** Wells Fargo relève la note du courtier en assurance Brown & Brown BRO.N de « neutral » à « surpondérer » et augmente son objectif de cours de 68 à 82 dollars, ce qui laisse entrevoir un potentiel de hausse de 12 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action

** La société de courtage s'attend à ce que la croissance organique de BRO s'accélère, passant de 0,4 % en 2026 à 2,6 % en 2027 et à 3 % en 2028 – l'accélération la plus forte en 2027 parmi les courtiers qu'elle couvre

** Elle estime que le segment de distribution spécialisée de la société devrait bénéficier de la contribution sur l’ensemble de l’année de One80 Intermediaries, tandis qu’une partie de l’activité reportée du second semestre 2026 devrait être reportée sur 2027

** One80 Intermediaries est un courtier en gros et un gestionnaire de programmes proposant des solutions d’assurance spécialisées aux États-Unis et au Canada

** WFC indique également que l’action BRO se négocie avec une décote par rapport à ses pairs du secteur du courtage de détail

** Huit analystes sur 24 attribuent à l’action la note « achat fort » ou « achat », 15 la note « conserver » et un la note « vendre »; leur objectif de cours médian est de 76 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 8,5 % depuis le début de l'année