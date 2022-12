Wells Fargo règle des litiges en trouvant un accord avec le CFPB

AOF - EN SAVOIR PLUS

Wells Fargo s'attend à ce que les charges liées aux pertes d'exploitation, qui sont incluses dans ses frais autres que les intérêts, s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars (environ 2,8 milliards de dollars, nets d'impôts) au quatrième trimestre. Cela comprend, entre autres, les coûts supplémentaires de la pénalité civile du CFPB et les mesures correctives connexes pour les clients, ainsi que les montants liés aux litiges en cours et aux autres mesures correctives pour les clients.

(AOF) - Wells Fargo a conclu un accord de grande envergure avec le Bureau de protection des consommateurs en matière financière (CFPB) pour résoudre de multiples litiges, dont la majorité étaient en suspens depuis plusieurs années, liés aux prêts automobiles, aux comptes de dépôt des consommateurs et aux prêts hypothécaires. Dans le cadre de cet accord, la banque américaine a accepté de payer une pénalité civile de 1,7 milliard de dollars.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.