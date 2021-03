Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo : reçoit une série de récompenses Cercle Finance • 11/03/2021 à 17:13









(CercleFinance.com) - Wells Fargo Asset Management (WFAM) a annoncé aujourd'hui avoir remporté cinq récompenses décernées par Refinitiv Lipper U.S., ' en reconnaissance de rendements constamment élevés et ajustés au risque par rapport à ses pairs pour un rendement sur 3, 5 ou 10 ans '. 'Nous sommes honorés que Refinitiv Lipper ait à nouveau récompensé plusieurs de nos fonds communs de placement pour leur solide performance, en particulier dans un environnement de marché et économique sans précédent', a déclaré le directeur général de WFAM, Nico Marais. Le dirigeant s'est aussi dit fier d'être reconnu dans trois catégories d'investissement : multi-actifs, actions et titres à revenu fixe. Wells Fargo a également annoncé être lauréat du prix décerné par Celent de la banque modèle 2021 pour la finance intégrée. La banque a notamment été reconnue pour son kit de développement logiciel (SDK) permettant à ses entreprises clientes d'intégrer de manière transparente une application de carte de crédit avec un financement quasi instantané dans leur flux d'achat de commerce électronique.

Valeurs associées WELLS FARGO NYSE -0.28%