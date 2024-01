Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wells Fargo: profit en hausse malgré une lourde charge information fournie par Cercle Finance • 12/01/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a fait état vendredi d'une hausse de 9% de son bénéfice net au titre du quatrième trimestre en dépit d'une lourde charge due à un accord passé avec le régulateur bancaire américain.



L'établissement basé à San Francisco (Californie) a dégagé sur les trois derniers mois de l'année un profit net de 3,5 milliards de dollars, contre 3,1 milliards un an plus tôt.



Le groupe financier précise que ses comptes du 4ème trimestre inclut une charge de 1,9 milliard de dollars liée à une réévaluation 'spéciale' opérée par l'autorité fédérale américaine de garantie des dépôts bancaires (FDIC).



S'ajoute à cela une provision de 969 millions de dollars au titre des futures indemnités de départs devant s'inscrire dans son plan de restructuration.



Autre élément préoccupant, les provisions pour créances douteuses ont augmenté pour atteindre près de 1,3 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, contre 957 millions de dollars au quatrième trimestre 2022.



'Nous surveillons de près l'état du marché du crédit et s'il est vrai que nous constatons une certaine détérioration, celle-ci s'inscrit en ligne avec nos prévisions', a toutefois tempéré Charlie Scharf, son directeur général.



Suite à cette publication, le titre cédait 1,6% en cotations avant-Bourse à Wall Street.





