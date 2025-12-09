Wells Fargo prévoit de nouvelles suppressions d'emplois en 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tout au long de l'article)

Wells Fargo WFC.N s'attend à ce que ses effectifs diminuent l'année prochaine et prévoit des coûts de licenciement plus élevés au quatrième trimestre en cours , a déclaré mardi ledirecteur général Charlie Scharf.

"Nous avons suivi le processus de budgétisation, et même avant l'intelligence artificielle, nous nous attendons à avoir moins de personnel l'année prochaine", a déclaré Scharf lors d'une conférence sur les services financiers organisée par Goldman Sachs.

M. Scharf a déclaré que l'IA ne remplacera pas totalement les humains, mais qu'elle offre une chance de remodeler la manière dont les tâches sont effectuées. Il a également réaffirmé que la baisse attendue des effectifs était due au fait que Wells Fargo mettait l'accent sur l'efficacité.