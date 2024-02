Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wells Fargo:nouveau directeur chez WIM Independent Solutions information fournie par Cercle Finance • 23/02/2024 à 15:40









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé la nomination de Erik Karanik à la tête de la division Independent Solutions pour son activité Wealth & Investment Management (WIM).



A ce titre, Erik Karanik rapportera au CEO de WIM, Barry Sommers, et restera membre du comité opérationnel de WIM.



A ce poste nouvellement créé, Erik Karanik sera chargé d'accélérer la croissance des activités indépendantes de WIM.







Valeurs associées WELLS FARGO NYSE +0.40%