Wells Fargo: mis à l'honneur pour sa gestion par Euromoney

(CercleFinance.com) - Wells Fargo annonce avoir été reconnu comme 'meilleur service mondial pour la gestion de trésorerie en dollars américains pour les institutions financières', par le magazine Euromoney dans son enquête 2022 portant sur les institutions financières de gestion de trésorerie.



'Les résultats confirment que notre service a été et continue à être un différenciateur clé pour nous sur le marché', a déclaré Marcus Sehr, responsable des banques de gestion de trésorerie mondiale (GTM) de Wells Fargo.



'Nous sommes fiers d'avoir reçu cette reconnaissance d'Euromoney et de l'industrie et nous sommes honorés que nos clients nous fassent confiance en tant que partenaire de choix pour les services de gestion de trésorerie', a-t-il conclu.







