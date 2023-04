Wells Fargo : les profits sont supérieurs au consensus

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Nous sommes heureux d'avoir été en position de force pour aider à soutenir le système financier américain au cours des récents événements qui ont affecté le secteur bancaire. Les banques régionales et de proximité sont un élément important de notre système financier", a déclaré le directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Le mois dernier, Wells Fargo avait apporté 5 des 30 milliards de dollars de dépôts injectés par de grandes banques américaines dans le prêteur régional dans la tourmente First Republic Bank.

La banque californienne a par ailleurs provisionné 1,21 milliard de dollars sur le période pour couvrir de potentielles pertes de crédit, contre une reprise de provisions de 787 millions de dollars un an plus tôt.

(AOF) - La banque américaine Wells Fargo, dont le titre grimpe de 3% en avant-Bourse, a enregistré, au titre de son premier trimestre fiscal, un bénéfice par action de 1,23 dollar et des revenus de 20,73 milliards de dollars, alors que le consensus était de 1,13 dollar de bpa pour 20,1 milliards de dollars de revenus. Le bénéfice net ressort très proche des 5 milliards de dollars, contre 3,8 milliards un an avant. Les revenus se sont améliorés quant à eux de 17% en glissement annuel. Le revenu net d'intérêt a grimpé de 45% à 13,34 milliards.

