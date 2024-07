Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wells Fargo: le revenu net d'intérêt déçoit au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 14:05









(CercleFinance.com) - Wells Fargo, le numéro un américain des prêts immobiliers, a annoncé vendredi une hausse de son bénéfice trimestriel par action, qui a dépassé les attentes du marché.



La banque basée à San Francisco a fait état ce matin d'un bénéfice net par action en progression à 1,33 dollar au titre du deuxième trimestre, contre 1,25 dollar par action un an auparavant et un consensus de 1,29 dollar.



Au vu toutefois du repli de son profit net d'une année sur l'autre, à 4,91 milliards de dollars contre 4,94 milliards un an plus tôt, cette progression semble davantage due à la réduction du nombre de ses actions en circulation.



La troisième banque américaine par les actifs a réalisé par ailleurs un produit net bancaire (PNB) de 20,7 milliards de dollars, contre 20,5 milliards de dollars un an plus tôt.



Mais son revenu net d'intérêt - c'est-à-dire la différence entre les intérêts perçus sur les crédits et ceux versés pour les placements des clients - s'est contracté de 9% sur un an à 11,9 milliards de dollars sur le trimestre.



Cela correspond à une marge de seulement 2,75%, contre 3,09% un an plus tôt.



Suite à cette publication sans grand éclat, l'action Wells Fargo, qui a gagné plus de 22% depuis le début de l'année, perdait plus de 3% vendredi matin en cotations avant-Bourse.





