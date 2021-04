Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo : le bénéfice net explose au 1er trimestre Cercle Finance • 14/04/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Au terme du premier trimestre 2021, Wells Fargo enregistre un bénéfice net de 4,7 milliards de dollars, en croissance de 626% par rapport à la même période un an plus tôt (653 millions de dollars). Le premier trimestre 2020 avait en effet été fortement impacté par le début de la pandémie. Le BPA du 1er trimestre 2021 s'élève ainsi à 1,05 dollar, bien au-delà du BPA enregistré il y a un an (0,01 dollar). Au terme des trois premiers mois de l'année, le produit net bancaire de Wells Fargo s'établit finalement à 18 milliards de dollars, en progression de 2%. Selon le directeur général de la banque, Charlie Scharf, ces résultats témoignent de l'amélioration de l'économie états-unienne, malgré la faiblesse des taux d'intérêt et la faible demande de prêts ayant impacté la banque tout au long du trimestre.

Valeurs associées WELLS FARGO NYSE +5.74%