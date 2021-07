Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo : finance des projets dans l'agriculture durable Cercle Finance • 08/07/2021 à 17:39









(CercleFinance.com) - Pour répondre à la demande alimentaire de manière durable, le Wells Fargo Innovation Incubator (IN2) a sélectionné cinq nouvelles start-ups. Les entreprises sélectionnées recevront jusqu'à 250 000 dollars de financement de la part de Wells Fargo et mèneront des activités de recherche et de développement. 'L'agriculture en intérieur présente plusieurs avantages environnementaux et opérationnels, mais ces processus produisent généralement plus d'émissions de gaz à effet de serre que les systèmes cultivés en plein champ', a déclaré Trish Cozart, responsable du programme IN2 au NREL. 'Il est essentiel de rendre l'agriculture d'intérieur plus durable, car la dégradation des sols et les pénuries d'eau menacent la capacité de l'industrie agricole pour nourrir une population croissante'.

Valeurs associées WELLS FARGO NYSE -2.60%