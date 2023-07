Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: dividende relevé, nouveaux rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 26/07/2023 à 15:49









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a ouvert en hausse de plus de 2% mercredi matin à la Bourse de New York suite à l'annonce d'un relèvement de son dividende trimestriel et du lancement d'un nouveau programme de rachats d'actions de 30 milliards de dollars.



Le groupe bancaire américain a déclaré hier soir que son conseil d'administration avait approuvé une hausse du dividende trimestriel, qui passera de 30 à 35 cents par titre à compter du mois de septembre pour les actionnaires enregistrés avant le 4 août.



'Même en tenant compte de nos investissements importants, nos niveaux de capitaux restent solides nous nous attendons à ce qu'ils le demeurent, ce qui nous permet de reverser du capital excédentaire à nos actionnaires', a expliqué le directeur général Charlie Scharf.





Valeurs associées WELLS FARGO NYSE +1.95%