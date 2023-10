Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: cède 2 Mds$ de positions dans des fonds information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 16:51









(CercleFinance.com) - Wells Fargo a annoncé vendredi avoir vendu à un groupe d'investisseurs de premier plan environ 2 milliards de dollars d'investissements en capital-investissement dans certains fonds Norwest Equity Partners (NEP) et Norwest Mezzanine Partners (NMP).



Wells Fargo était auparavant le seul commanditaire institutionnel de ces fonds. Le groupe d'acheteurs pour les positions de Wells Fargo comprenait AlpInvest Partners (une filiale de Carlyle), Atalaya Capital Management, Lexington Partners et Pantheon.



'Avec cette transaction, nous poursuivons nos efforts stratégiques visant à nous concentrer sur les activités principales et clients de Wells Fargo', a déclaré Mike Santomassimo, directeur financier de Wells Fargo.





Valeurs associées WELLS FARGO NYSE -2.25%