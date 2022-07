Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: BPA trimestriel presque divisé par deux information fournie par Cercle Finance • 15/07/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - La banque Wells Fargo publie au titre du deuxième trimestre 2022 un bénéfice net de 3,12 milliards de dollars, soit un BPA de 74 cents, pratiquement divisé par deux (-46%) par rapport à celui de la période correspondante de l'année dernière.



Cette dégradation s'explique notamment par des prises de provisions pour pertes sur crédit pour 580 millions de dollars, à comparer à des reprises pour 1,26 milliard un an auparavant, mais aussi par une chute de 16% des revenus, à 17 milliards.



'A l'avenir, nos résultats devraient continuer de bénéficier d'un environnement de taux d'intérêt en augmentation avec une hausse des revenus d'intérêts nets faisant plus que compenser les pressions à court terme sur les autres revenus', estime le CEO Charlie Scharf.





Valeurs associées WELLS FARGO NYSE -0.87%