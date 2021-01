Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo : BPA en légère hausse au 4e trimestre Cercle Finance • 15/01/2021 à 14:15









(CercleFinance.com) - A l'issue du 4e trimestre de l'exercice 2020, le revenu net bancaire de Wells Fargo s'établit à 17,92 milliards de dollars, en recul de 9,74% par rapport à la même période un an plus tôt. Au 4e trimestre, le bénéfice net s'élève à 2,99 milliards de dollars (+2,14% par rapport au 4e trimestre 2019), soit un BPA de 0,64 dollar supérieur au consensus, et en progression par rapport à l'an passé (0,6 dollar au 4e trimestre). Charlie Scharf, directeur général de Wells Fargo, souligne que malgré les bénéfices du 4e trimestre, les résultats sont impactés par l'environnement de travail, perturbé comme jamais. Toutefois, il affirme avoir 'identifié et mis en oeuvre une série d'actions pour améliorer les performances financières'.

