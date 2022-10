Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: baisse de 27% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 14/10/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Wells Fargo publie au titre du troisième trimestre 2022 un bénéfice net de 3,53 milliards de dollars, soit un BPA de 85 cents, en diminution de plus de 27% par rapport à celui de la période correspondante de l'année dernière.



Cette dégradation des comptes de la banque californienne s'explique notamment par des prises de provisions pour pertes sur crédit pour 784 millions de dollars, à comparer à des reprises pour près de 1,4 milliard un an auparavant.



Les revenus de Wells Fargo se sont par contre accrus de 4% à un peu plus de 19 milliards de dollars, une progression de 36% de ses revenus d'intérêts nets sur fond de taux plus élevés, ayant plus que compensé une chute de 25% de ses autres types de revenus.





Valeurs associées WELLS FARGO NYSE +4.49%