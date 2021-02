Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo : achat d'énergie géothermique aux Philippines Cercle Finance • 19/02/2021 à 11:46









(CercleFinance.com) - Wells Fargo Philippines a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord d'achat d'électricité au détail avec Aboitiz Power Corporation par l'intermédiaire de sa filiale AP Renewables Inc. (APRI). La compagnie d'électricité fournira environ 7500 MWh d'énergie renouvelable par an, associée à des certificats internationaux d'énergie renouvelable (I-REC), à l'installation de Wells Fargo à Taguig depuis sa centrale géothermique de Tiwi-Makban, à Laguna. Les centrales géothermiques utilisent la chaleur des profondeurs de la terre pour produire de la vapeur et produire de l'électricité. L'accord annoncé aujourd'hui est le premier de Wells Fargo pour l'énergie géothermique.

Valeurs associées WELLS FARGO NYSE +1.09%