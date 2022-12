Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wells Fargo: accord de règlement de litiges avec le CFPB information fournie par Cercle Finance • 20/12/2022 à 15:53









(CercleFinance.com) - Wells Fargo fait part d'un accord majeur conclu avec le Bureau de protection financière des consommateurs (CFPB) réglant plusieurs litiges en suspens en majorité depuis plusieurs années, liés à des pratiques notamment dans ses prêts automobiles et hypothécaires.



'Le CFPB a reconnu que depuis 2020, la société a accéléré les mesures correctives, y compris pour régler les questions couvertes par le règlement d'aujourd'hui', souligne la banque, qui a accepté de payer dans le cadre de l'accord une pénalité civile de 1,7 milliard de dollars.



Wells Fargo s'attend à ce que les charges liées aux pertes d'exploitation, qui sont incluses dans ses charges autres que d'intérêts, s'élèvent à environ 3,5 milliards de dollars (environ 2,8 milliards après impôts) pour le dernier trimestre 2022.





