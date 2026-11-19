** Wells Fargo abaisse la recommandation des courtiers en assurance Arthur J. Gallagher AJG.N et Aon AON.N , les faisant passer de « surpondérer » à « neutre »
** La société de courtage abaisse l’objectif de cours d’AJG de 312 $ à 294 $, ce qui représente tout de même une hausse potentielle de 10,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action
** Wells Fargo prévoit que la croissance organique des activités de courtage d’AJG ralentira à 4 % en 2027, contre 4,7 % en 2026, tout en soulignant que l’action se négocie avec une prime par rapport à ses concurrents du secteur du courtage de détail
** La société de courtage maintient son objectif de cours pour Aon inchangé à 364 dollars, mais souligne les risques liés à l’intégration et à la mise en œuvre de son acquisition d’USI Insurance Services pour 17 milliards de dollars, ainsi que la pression à court terme résultant de la suspension des rachats d’actions
** Wells Fargo estime que les synergies potentielles en termes de coûts et de chiffre d’affaires issues d’USI pourraient compenser certains risques, mais s’attend à ce que la décote de valorisation d’Aon persiste jusqu’à ce que la société démontre que l’opération est en cours d’intégration sans perturber la croissance organique
** En tenant compte de l'évolution de la séance, AJG affiche une hausse de 7 % depuis le début de l'année et AON une baisse de 6,2 % depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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