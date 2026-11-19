Wells Fargo abaisse la note de Gallagher en raison de ses perspectives de croissance, et celle d'Aon en raison des risques liés à une acquisition

** Wells Fargo abaisse la recommandation des courtiers en assurance Arthur J. Gallagher AJG.N et Aon AON.N , les faisant passer de « surpondérer » à « neutre »

** La société de courtage abaisse l’objectif de cours d’AJG de 312 $ à 294 $, ce qui représente tout de même une hausse potentielle de 10,5 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** Wells Fargo prévoit que la croissance organique des activités de courtage d’AJG ralentira à 4 % en 2027, contre 4,7 % en 2026, tout en soulignant que l’action se négocie avec une prime par rapport à ses concurrents du secteur du courtage de détail

** La société de courtage maintient son objectif de cours pour Aon inchangé à 364 dollars, mais souligne les risques liés à l’intégration et à la mise en œuvre de son acquisition d’USI Insurance Services pour 17 milliards de dollars, ainsi que la pression à court terme résultant de la suspension des rachats d’actions

** Wells Fargo estime que les synergies potentielles en termes de coûts et de chiffre d’affaires issues d’USI pourraient compenser certains risques, mais s’attend à ce que la décote de valorisation d’Aon persiste jusqu’à ce que la société démontre que l’opération est en cours d’intégration sans perturber la croissance organique

** En tenant compte de l'évolution de la séance, AJG affiche une hausse de 7 % depuis le début de l'année et AON une baisse de 6,2 % depuis le début de l'année