Welbilt: l'UE autorise l'acquisition par Ali Group

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, le projet d'acquisition de Welbilt par Ali Group.



L'approbation est conditionnelle au plein respect des engagements proposés par Ali Group. À la suite de l'opération, l'entité issue de la concentration deviendrait le plus grand fabricant et fournisseur de machines de fabrication de glace dans l'EEE et aurait dû faire face à une pression concurrentielle limitée de la part de ses concurrents.



À la suite de discussions approfondies avec la Commission au cours de la phase préalable à la notification, et afin de s'assurer que l'activité serait viable à long terme, les parties ont finalement décidé de céder la totalité des activités mondiales de Machines à glace de Welbilt.



À la suite de l'analyse du marché, la Commission a conclu que l'opération, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence.



Les parties ont également proposé de céder l'activité à Pentair plc, un fabricant américain de systèmes de traitement de l'eau pour un large éventail d'applications.





