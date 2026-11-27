** L'action de Weimob Inc 2013.HK bondit de 11,6% à 0,53 HK$, en passe d'enregistrer sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 2 juin
** Le titre est en passe de mettre fin à deux séances consécutives de baisse
** Le fournisseur chinois de solutions de commerce et de marketing basées sur le cloud a annoncé son intention de construire son propre cluster de GPU à l’aide des cartes graphiques Nvidia NVDA.O RTX PRO 5500 , rejoignant ainsi la ruée vers une puce moins puissante mais conforme aux règles d’exportation, alors que les restrictions américaines limitent les échanges commerciaux avec la Chine
** Weimob prévoit d’acheter et de déployer environ 5 000 GPU Nvidia RTX PRO 5500 Blackwell pour prendre en charge une infrastructure informatique multimodale, la génération d’images et de vidéos, ainsi que d’autres applications d’IA
** Depuis le début de l’année, le titre a perdu 71,5%, tandis que l’indice Hang Seng TECH .HSTECH a reculé de 36,4%(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer