Weil, Gotshal & Manges approuve le plan de liquidation et entame la procédure de liquidation

Le cabinet d'avocats Weil, Gotshal & Manges a annoncé vendredi que ses associés avaient approuvé un plan de liquidation et entamé une liquidation ordonnée.

Le cabinet a également indiqué avoir nommé Ben Schrag et James Mesterharm au poste de co-responsables de la restructuration.