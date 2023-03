WeightWatchers acquiert une plateforme de santé numérique pour la gestion clinique du poids

(AOF) - WeightWatchers a conclu un accord définitif pour l'acquisition de Weekend Health, Inc. sous le nom de Sequence, une plateforme de télésanté par abonnement offrant un accès aux prestataires de soins de santé spécialisés dans la gestion du poids chronique. Sequence intègre de manière transparente l'expérience du patient et du clinicien pour des soins cliniques continus et la gestion des médicaments, tout en fournissant un soutien de haut niveau pour naviguer dans le processus d'approbation de l'assurance.

Depuis son lancement fin 2021, Sequence s'est rapidement développée pour devenir une entreprise au chiffre d'affaires annuel d'environ 25 millions de dollars, desservant environ 24 000 membres à travers les États-Unis en février 2023.

