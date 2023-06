Week-end difficile pour les cryptomonnaies

(AOF) - Après les poursuites judiciaires entamées par la SEC à l'encontre des plates-formes, Binance et Coinbase, les altcoins ont connu un passage à vide en fin de semaine dernière. Entre vendredi et samedi matin, Solana est passé de plus de 19 dollars à 14 dollars, avant de se reprendre en partie par la suite. Matic est pour sa part passé de 0,7848 dollar à 0,5597 dollar. Le broker en ligne Robinhood avait annoncé vendredi qu'il allait retirer Cardano (ADA), Polygon (Matic) et Solana (SOL) de sa plateforme à partir du 27 juin à la suite des décisions du gendarme de la Bourse américaine.

Elles font partie des 13 actifs numériques classés comme des " titres " par la SEC.