WEDIA publie un chiffre d'affaires annuel en hausse de 2,7%

(AOF) - Wedia a enregistré des revenus annuels 2019 en hausse de 2,7% à 11,04 millions. Le spécialiste de l'édition de logiciels indique que son activité a accéléré au second semestre après un premier semestre décevant (-8% en comparaison du premier semestre 2018). Ces chiffres intègrent l'acquisition de Galilée, consolidée à compter du 1er octobre 2019, et dont le chiffre d'affaires, supérieur aux attentes, contribue pour plus de 1 million d'euros au chiffre d'affaires consolidé.

Wedia a doublé son chiffre d'affaires en trois ans.