Wedia: en négociation pour une cession de Galilée

(CercleFinance.com) - Wedia indique mener des négociations exclusives en vue de la cession de la société Galilée (détenue à 51% par Wedia), une offre non sollicitée formulée par Datasolution ayant été retenue par Wedia et les autres actionnaires de Galilée.



L'opération devrait être finalisée fin décembre une fois les conditions suspensives usuelles levées. Pour rappel, Wedia avait investi dans Galilée fin 2019, avec l'ambition de développer la distribution indirecte de la solution logicielle Wedia.



La cession de ces 51% permettrait au groupe (Wedia et Iconosquare) de se focaliser sur son activité d'éditeur de logiciel SaaS B2B, qui représenterait alors plus de 80% du CA, et de renforcer ses capacités d'investissement en faveur de la croissance.





