** Wedbush lance la couverture d'Anthropic ANT.O avec une note « surperformer »
** La société de courtage estime qu’ANT est un acteur de premier plan dans le domaine de l’IA sur le marché des entreprises et qu’elle dispose d’une vision à long terme pour développer une technologie d’IA de nouvelle génération
** “Nous pensons qu’Anthropic saura naviguer dans un environnement concurrentiel, rester à la pointe de l’innovation, gérer ses dépenses informatiques et de développement, afin de conquérir un marché potentiel d’une ampleur sans précédent”, déclare Wedbush
** L'objectif de cours de 120 dollars représente un potentiel de hausse d’environ 37 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 87,64 dollars
** L'action de la société recule de 3,89% à 84,23 dollars dans les échanges avant l'ouverture
** Wedbush estime que les dépenses informatiques et d’investissement resteront élevées à court terme, mais qu’elles devraient évoluer de manière efficace au fil du temps, à mesure qu’Anthropic se développe et se rapproche de ses objectifs de rentabilité à long terme
** 10 des 11 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 1 recommande de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 125 dollars – données compilées par LSEG
** L'action ANT a clôturé lundi à 87,64 dollars, contre un prix d'introduction en bourse de 83 dollars(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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