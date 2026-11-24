** Wedbush lance la couverture d'Anthropic ANT.O avec une note « surperformer »

** La société de courtage estime qu’ANT est un acteur de premier plan dans le domaine de l’IA sur le marché des entreprises et qu’elle dispose d’une vision à long terme pour développer une technologie d’IA de nouvelle génération

** “Nous pensons qu’Anthropic saura naviguer dans un environnement concurrentiel, rester à la pointe de l’innovation, gérer ses dépenses informatiques et de développement, afin de conquérir un marché potentiel d’une ampleur sans précédent”, déclare Wedbush

** L'objectif de cours de 120 dollars représente un potentiel de hausse d’environ 37 % par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 87,64 dollars

** L'action de la société recule de 3,89% à 84,23 dollars dans les échanges avant l'ouverture

** Wedbush estime que les dépenses informatiques et d’investissement resteront élevées à court terme, mais qu’elles devraient évoluer de manière efficace au fil du temps, à mesure qu’Anthropic se développe et se rapproche de ses objectifs de rentabilité à long terme

** 10 des 11 courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, 1 recommande de “conserver”; leur objectif de cours médian est de 125 dollars – données compilées par LSEG

** L'action ANT a clôturé lundi à 87,64 dollars, contre un prix d'introduction en bourse de 83 dollars