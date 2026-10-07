Webull s'effondre après que CNBC a rapporté qu'une commission de la Chambre des représentants américaine avait mis en garde contre ses liens avec la Chine

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(Ajoute la déclaration de Webull aux paragraphes 6 et 7)

par Niket Nishant

L'action Webull BULL.O a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis près de quatre mois après que CNBC a rapporté qu'une commission du Congrès américain avait conclu que la plateforme de trading en ligne était "structurellement liée" au gouvernement chinois, ce qui a suscité une vive réaction de la part de l'entreprise.

La commission spéciale bipartisane de la Chambre des représentants sur la Chine, dans un rapport qui doit être publié mercredi, a constaté "un fossé profond" entre le discours public de l’entreprise et son contrôle effectif, selon le rapport.

Ces conclusions soulignent la surveillance croissante exercée à Washington sur les liens entre la Chine et les entreprises opérant dans des secteurs clés de l’économie américaine, notamment les services financiers. L’action Webull clôturait en baisse de 19,5 % à 5,86 dollars.

"Webull a tout mis en œuvre pour coopérer avec la commission, mais n’a reçu aucune nouvelle de sa part pendant plus de 20 mois avant la publication de ce rapport", a déclaré un porte-parole de la société.

"Il est profondément décevant que la commission spéciale ait publié un rapport contenant des inexactitudes importantes et des conclusions non étayées sans jamais avoir sollicité d’éclaircissements auprès de Webull", a ajouté le porte-parole, soulignant que la société stocke les données de ses clients américains aux États-Unis.

Bien que les États-Unis et la Chine aient conclu une trêve tarifaire depuis environ un an, les tensions persistent. La semaine dernière, le député démocrate Ro Khanna a averti que Pékin pourrait voler les paramètres d’un modèle d’IA développés par OpenAI, Anthropic et d’autres grandes entreprises américaines, effaçant ainsi l’avance des États-Unis sur la Chine.

Le président chinois Xi Jinping a également décrit les relations entre les deux superpuissances à travers le prisme du "piège de Thucydide", une théorie selon laquelle la concurrence entre une puissance montante et une puissance établie tend à conduire à la guerre.

Le sommet somptueux de trois jours organisé le mois dernier par le président américain Donald Trump en l’honneur du président Xi n’a débouché sur aucune avancée concernant des questions épineuses telles que l’IA, le commerce, Taïwan et la guerre avec l’Iran.

La commission de la Chambre des représentants et un porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

"Les implications réglementaires et opérationnelles potentielles de ces conclusions créent un niveau d’incertitude que nous ne pouvons raisonnablement pas intégrer dans nos estimations", a déclaré Brian Vieten, analyste chez Siebert Financial, tout en suspendant sa recommandation d’achat et son objectif de cours sur l’action Webull.