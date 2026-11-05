Webull écope d'une amende de 4,2 millions de dollars pour des manquements à la conformité, selon la FINRA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions tirées de la décision de la FINRA et des efforts déployés pour contacter Webull)

La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), l'organisme de régulation du secteur financier de Wall Street, a annoncé jeudi avoir infligé une amende de 4,2 millions de dollars à Webull Financial BULL.O pour ne pas avoir mis en place de programmes visant à prévenir le financement illicite et d'autres problèmes.

• Entre janvier 2020 et septembre 2023, la société de courtage en ligne n’a pas mis en place de programmes raisonnablement conçus pour prévenir le blanchiment d’argent et l’usurpation d’identité, a déclaré la FINRA.

• La société ne disposait pas de politiques raisonnables, par exemple pour vérifier l’identité des clients lors de la création de leur compte, a précisé la FINRA.

• Webull n’a pas non plus mis en place de politiques et de procédures permettant de détecter et de signaler les transactions suspectes, a déclaré la FINRA.

• La société n’a pas non plus mis en place de programme visant à s’assurer que les transactions des clients étaient effectuées dans leur meilleur intérêt, a déclaré la FINRA.

• Webull, qui n’a ni confirmé ni infirmé les conclusions de la FINRA, n’a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

• Dans le cadre de l'accord, Webull a accepté de remédier à ces problèmes et de faire appel à un consultant indépendant.