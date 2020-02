WEBORAMA : retrait de la cote en vue

(AOF) - Weborama a été informée que Startup Avenue, de concert avec la famille Levy et Daniel Sfez, les actionnaires de contrôle, a franchi le 14 février 2020 les seuils de 90% du capital et des droits de vote de la société. Il détient à cette date 90,01% du capital et 91,94% des droits de vote du spécialiste de la transformation digitale du marketing des entreprises.

La société a également été informée de l'intention des actionnaires de contrôle de demander à l'AMF dans un délai de dix jours de négociation à compter de la publication du résultat de l'OPA la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions Weborama, étant précisé que les conditions de détention sont d'ores et déjà réunies.

AOF - EN SAVOIR PLUS