WEBORAMA : projet d'OPAS de son actionnaire de contrôle avec une prime de 94% !

L'offre pourrait être suivie d'un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires sont remplies.

Suite à la réalisation de cette acquisition, Startup Avenue a informé Weborama de son intention de déposer auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) une offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société qu'elle ne détient pas à un prix identique à celui de la transaction avec la Financière Arbevel, soit 5,40 euros par action, sous réserve de l'attestation d'un expert indépendant et de l'avis de conformité de l'AMF.

A l'issue de cette acquisition, Startup Avenue détient 74,74% du capital et 81,39% des droits de vote de la Société.

(AOF) - Weborama a été informée ce jour par Startup Avenue, son actionnaire de contrôle détenant 69,25% du capital et 77,75% de ses droits de vote, de la conclusion d'un contrat de cession d'actions avec la Financière Arbevel portant sur l'intégralité de la participation de cette dernière au capital de la société, soit 230 442 actions représentant 5,49% du capital du spécialiste de la data science, transaction réalisée à un prix par action de 5,40 euros. Le prix représente une prime de 94% par rapport au dernier cours échangé.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2019 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF.

AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.