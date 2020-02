Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Weborama : 540.215 actions apportées à l'OPAS Cercle Finance • 20/02/2020 à 15:40









(CercleFinance.com) - Portzamparc a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Weborama, soit du 6 au 19 février inclus, Startup Avenue a acquis, au prix de 5,60 euros par action, 540.215 actions sur le marché. Par conséquent, à la clôture de l'offre, l'initiateur détient 3.928.644 actions représentant 93,52% du capital et au moins 94,28% des droits de vote de cette société. La suspension de la cotation des actions Weborama est maintenue jusqu'à nouvel avis.

