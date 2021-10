Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Weber : un nouveau centre de fabrication en Europe information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 16:10









(CercleFinance.com) - Weber a annoncé l'ouverture officielle son centre de fabrication et de distribution basé en Europe. La nouvelle installation est située à Zabrze, en Pologne. Elle permet d'améliorer la capacité de la société à répondre à la demande de produits en croissance rapide dans la région. ' Notre nouveau centre de fabrication et de distribution marque une étape importante dans l'expansion mondiale et la croissance européenne de Weber ', a déclaré Chris Scherzinger, directeur général de Weber.

Valeurs associées WEBER RG-A NYSE +2.09%