WE.CONNECT : report de la publication des résultats 2019 au 28 avril

(AOF) - We.Connect a annoncé qu'afin de faire face à la crise sanitaire, la société a été contrainte de reporter la date de publication des résultats annuels 2019, initialement prévue le 14 avril au 28 avril 2020 avant bourse. L'entreprise précise, en effet, qu'elle a concentré au cours de ces dernières semaines tous ses efforts pour adapter ses conditions de travail au contexte d'urgence et de confinement, et pouvoir ainsi répondre au besoin de ses clients revendeurs, de la grande distribution et du e-commerce, particulièrement sollicités en cette période.

Constructeurs informatiques

Les prévisions d'IDC pour le marché mondial ne sont pas bonnes car, sur les prochaines années, les ventes des dernières générations de matériels ne pourront pas compenser le déclin du marché. Avec une décroissance annuelle moyenne de 2,4%, le marché mondial de l'informatique personnelle ne devrait plus peser que 365,7 millions d'unités en 2023, contre 402,2 millions prévus cette année. Comme souvent ce sont les livraisons de terminaux informatiques traditionnels qui devraient le plus reculer avec une baisse moyenne de 4,3% par an d'ici 2023. En revanche IDC prévoit que les portables ultra-fins devraient bénéficier d'une croissance annuelle moyenne de 5,5% pour atteindre 99,3 millions d'unités vendues dans cinq ans. Face à cet environnement difficile, certains acteurs optent pour une stratégie de niche. Ainsi Asus cible le marché des ordinateurs pour professionnels, un segment qui résiste mieux que le grand public. Il cible également le segment du jeu vidéo où il est entré en 2006.