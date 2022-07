We.Connect : repli de 8,3% de l'activité semestrielle en données comparables

(AOF) - We.Connect, spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé un chiffre d’affaires de 115,5 millions d'euros au premier semestre, en hausse de 4,7 %. La progression de l’activité bénéficie principalement de la contribution sur le deuxième trimestre de Dyadem et Octant, sociétés spécialisées dans la distribution de périphériques numériques acquises en avril dernier.

Sur la période, le groupe a mis en œuvre les premières synergies opérationnelles avec notamment l'enrichissement du parc client et l'apport d'une nouvelle offre de marques référentes d'imprimantes et de consommables à destination des clients retail et des revendeurs informatiques.

Le groupe explique qu'il supporte depuis le second semestre de l'exercice précédent les effets d'un environnement de consommation plus tendu et de problèmes d'approvisionnements inhérents à l'ensemble du secteur. Dans ce contexte et afin de préserver ses ratios de rentabilité, We.Connect a décidé de rationaliser son portefeuille de clients en arrêtant notamment ses relations commerciales avec une plateforme e-commerce qui a représenté 1,9 million de chiffre d'affaires sur le semestre écoulé contre 14 millions au 30 juin de l'année dernière.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'activité organique du groupe a reculé de 8,3%.

S'agissant de ses perspectives, We.Connect prévoit de bénéficier sur le second semestre de la reprise normative des approvisionnements et de la montée en puissance des synergies attendues des dernières acquisitions.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Nouvelles ambitions de Samsung et Huawei sur le marché

Samsung a récemment dévoilé quatre nouveaux ordinateurs portables alors qu'il avait renoncé, en 2015, à intervenir hors de Corée. De son côté, face aux sanctions américaines qui pénalisent ses activités dans le domaine des smartphones depuis 2019, le fondateur de Huawei, a appelé en début d'année ses salariés à accélérer la diversification du groupe. Le géant chinois a récemment affiché ses ambitions sur le marché des PC/tablettes, qui constitue l'un des piliers de cette stratégie. Il devra pour cela concurrencer Lenovo en Chine et surtout prendre des parts de marché aux États-Unis et en Europe occidentale, marchés réputés difficiles à pénétrer.