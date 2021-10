WE.CONNECT enregistre un bond de ses profits

(AOF) - WE.CONNECT a vu son résultat net être multiplié par 3 à 2,9 millions d'euros au premier semestre à la faveur d'une forte croissance de l'activité. L'Ebitda a bondi de 58,3 % à 5,3 millions d'euros. Il est ressorti à 4,8% du chiffre d’affaires, en progression de 1,1 point par rapport au 30 juin 2020. Le chiffre d'affaires a atteint 110,3 millions d'euros, en hausse de 30,3%.

" Cette forte croissance a été tirée par l'accélération des ventes d'ordinateurs portables et de moniteurs dans un contexte porteur lié à la hausse du télétravail et à la progression structurelle des usages numériques au sein des entreprises et chez les particuliers " a expliqué le concepteur et fabricant d'accessoires et produits électroniques.

Malgré l'intensification des pénuries de composants et des problèmes logistiques à l'échelle mondiale, WE.CONNECT a su satisfaire la demande des grandes centrales grâce à une très bonne anticipation de ses approvisionnements, à l'optimisation de la gestion de ses stocks, et à ses forts partenariats avec les marques leaders de l'informatique.

WE.CONNECT prévoit de poursuivre sur le second semestre sa croissance d'activité, mais elle devrait ressortir plus limitée en raison d'une base de comparaison marquée l'année dernière par l'essor des nouvelles organisations de travail des entreprises.

