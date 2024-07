Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client We.connect: en retrait avec ses ventes semestrielles information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - We.connect lâche plus de 6% à la suite de l'annonce, par la société de matériel électronique et informatique, d'un chiffre d'affaires de 121,5 millions d'euros au titre de son premier semestre 2024, en baisse de 6,3% en comparaison annuelle.



Selon elle, cette baisse s'explique par une conjoncture économique plus difficile en juin ainsi qu'un effet de base défavorable sur ce même mois, après un maintien de son activité en croissance sur les cinq premiers mois de l'année.



Son activité ayant toujours été plus importante sur le deuxième semestre (rentrée des classes, 'black Friday', fêtes de fin d'année), We.connect reste confiant dans sa croissance et maintient son objectif de 300 millions d'euros sur l'année 2024.





Valeurs associées WE.CONNECT 20,00 EUR Euronext Paris -7,41%