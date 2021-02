WE.CONNECT dépasse en 2020 son objectif de revenus pour 2022

(AOF) - We.Connect a enregistré en 2020 un chiffre d'affaires de 211,1 millions d'euros, en hausse de 36,2% porté par la demande soutenue pour les produits high-tech. Au second semestre, période stratégique pour les activités du groupe, les ventes sont ressorties en hausse de 36,8%. La dynamique exceptionnelle d'activité sur l'année écoulée conduit We.Connect à dépasser l'objectif du cap des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, initialement anticipé pour 2022.

" L'évolution record de l'activité a bénéficié de la contribution significative des ventes d'ordinateurs portables et de moniteurs qui se sont accélérées depuis le début de l'exercice avec l'organisation croissante des entreprises en télétravail ", souligne la société.

Fort de la robustesse de ses partenariats avec des grandes marques high-tech et de la puissance de ses réseaux de distribution, We.Connect précise qu'il va s'appuyer sur l'accélération forte et pérenne de ses marchés pour poursuivre sa dynamique de croissance en 2021 et au-delà.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Forte croissance prévue

Le marché mondial des PC devrait enregistrer une croissance de 35% au quatrième trimestre 2020 pouratteindre 143 millions d'unités,d'après le cabinet d'études Canalys.Au final le total des ventes de PC sur l'année 2020 devrait se situer à 458 millions d'unités, après un bond de 17%.La croissance devrait s'élever à1,4 % en 2021.

Au-delà de l'impact positif de la crise sanitaire, le secteur bénéficie de facteurs structurels qui devraient porter la croissance en 2021 et au-delà : le développement du travail à distance, l'apprentissage numérique et les nouveaux modes d'utilisation.