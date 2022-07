WE.CONNECT : CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU S1 2022 : + 4,7%

PREMIERES CONTRIBUTIONS DES ACQUISITIONS DU 1ER SEMESTRE



WE.CONNECT (code ISIN FR0013079092 – ALWEC), spécialiste des accessoires high-tech pour l’informatique, les mobiles et le son, a réalisé un chiffre d’affaires de 115,5 M€, en hausse de

4,7 % par rapport à la même période de l’exercice précédent.

La progression de l’activité bénéficie principalement de la contribution sur le deuxième trimestre de DYADEM et OCTANT, sociétés spécialisées dans la distribution de périphériques numériques acquises en avril dernier. Sur la période, le Groupe a mis en œuvre les premières synergies opérationnelles avec notamment l’enrichissement du parc client et l’apport d’une nouvelle offre de marques référentes d’imprimantes et de consommables à destination des clients retail et des revendeurs informatiques.



EFFET DE BASE DEFAVORABLE SUR L’ACTIVITE ORGANIQUE



Après avoir bénéficié d’une dynamique d’activité très soutenue liée aux confinements et à la généralisation du télétravail, le Groupe supporte depuis le second semestre de l’exercice précédent les effets d’un environnement de consommation plus tendu et de problèmes d’approvisionnements inhérents à l’ensemble du secteur.