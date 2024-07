Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client We.connect: augmentation de capital réalisée information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 07:07









(CercleFinance.com) - We.connect annonce la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de trois millions d'euros souscrite par les sociétés DS5 Holding et AMG, suite à l'acquisition de MCA Technology finalisée le 28 juin.



Cette augmentation de capital avec suppression du DPS s'est traduite par l'émission de 150.890 actions ordinaires nouvelles au prix unitaire de 19,24 euros. A l'issue du règlement-livraison, le capital social de We.connect sera constitué de 2.948.057 actions.



Le règlement-livraison aura lieu le 17 juillet et les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.





Valeurs associées WE.CONNECT 20,00 EUR Euronext Paris 0,00%