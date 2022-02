We.Connect a connu une fin d'année difficile

(AOF) - We.Connect a enregistré en 2021 un chiffre d’affaires de 217,6 millions d'euros, en hausse de 3,1%. " Cette progression de l’activité a été ralentie en fin d’année par les tensions de sourcing et de logistique généralisées à l’ensemble du secteur, " a expliqué le fabricant d’accessoires et produits électroniques et distributeur pour compte de tiers, de matériel informatique. Les ventes ont chuté de 15,2% au second semestre à 107,3 millions d'euros.

We.Connect anticipe une légère progression de ses résultats 2021 permettant de proposer un dividende en hausse.

" La demande soutenue en produits high-tech et la solidité du modèle basée sur des partenariats solides et pérennes avec les grandes marques du digital, permettent à We.Connect d'afficher sa confiance sur le nouvel exercice " a indiqué la société à propos de ses perspectives.

En parallèle, la mise en place réussie du nouvel ERP sur le second semestre de l'exercice écoulé va permettre d'accentuer la productivité des équipes et de renforcer la compétitivité du groupe.

Dans un environnement de marché porté par la montée en puissance des nouveaux usages numériques dans les entreprises, par l'augmentation des actifs digitaux chez les particuliers et par la croissance de l'e-commerce, We.Connect prévoit d'accélérer sa croissance dans les prochaines années aussi bien en organique que par acquisitions ciblées.

