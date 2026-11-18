Waymo suspend ses courses en robotaxi sur les autoroutes américaines suite à l'interdiction prononcée en Californie

Waymo, la filiale d'Alphabet GOOGL.O , a suspendu l'exploitation de ses robotaxis sur les autoroutes américaines, a-t-elle annoncé mardi, après qu'une autorité de régulation californienne a interdit à ses véhicules de circuler sur les autoroutes de l'État.

Cette suspension constitue un revers pour Waymo, qui misait sur une expansion rapide aux États-Unis et dans d’autres pays après des années de croissance lente mais régulière, et intervient alors que des concurrents tels que Tesla TSLA.O et Zoox, filiale d’Amazon AMZN.O , font leur entrée sur le marché des robotaxis.

L'interdiction californienne, entrée en vigueur la semaine dernière, fait suite à une série d'incidents au cours desquels des robotaxis de Waymo ont pénétré dans des zones de chantier en activité, a indiqué mardi le Département californien des véhicules motorisés dans un communiqué.

"Le Département a estimé que les opérations de Waymo sur autoroute sans conducteur représentaient un danger imminent pour la sécurité publique", a-t-il déclaré.

Waymo a temporairement restreint ses opérations sur autoroute sur l’ensemble de ses autres marchés d’exploitation afin d’évaluer ses performances, a déclaré un porte-parole de Waymo dans un communiqué, ajoutant que le service continuait de fonctionner dans les rues.

Ce recul de Waymo fait suite à une mesure similaire prise plus tôt cette année, lorsque l’entreprise avait suspendu ses trajets sur autoroute afin d’évaluer et d’améliorer ses performances à proximité de certaines zones de travaux.

La restriction californienne restera en vigueur jusqu’à ce que Waymo démontre avoir pris "des mesures correctives efficaces pour remédier aux lacunes", a précisé le DMV.

Waymo a déclaré qu’elle "travaillait avec le DMV californien et d’autres responsables de l’État avec diligence et responsabilité afin de reprendre ses opérations sur autoroute".

Waymo opère actuellement dans 15 villes américaines, mais ne proposait des trajets sur autoroute que dans quelques-unes d’entre elles, notamment à San Francisco et à Los Angeles.