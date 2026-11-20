Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome ( GOOGL.O ), a annoncé vendredi qu'elle procédait à deux rappels de ses robotaxis à la suite d'incidents liés à la fermeture de voies d'autoroute et au contrôle manuel de la circulation.
En début de semaine, Waymo avait indiqué avoir suspendu l'exploitation de ses véhicules sur les autoroutes américaines, après qu'une autorité de régulation californienne leur eut interdit l'accès aux autoroutes de l'État.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer