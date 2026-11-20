Waymo procède au rappel de ses voitures autonomes en raison de voies fermées sur l'autoroute et d'une régulation manuelle du trafic

Waymo, la filiale d'Alphabet spécialisée dans la conduite autonome ( GOOGL.O ), a annoncé vendredi qu'elle procédait à deux rappels de ses robotaxis à la suite d'incidents liés à la fermeture de voies d'autoroute et au contrôle manuel de la circulation.

En début de semaine, Waymo avait indiqué avoir suspendu l'exploitation de ses véhicules sur les autoroutes américaines, après qu'une autorité de régulation californienne leur eut interdit l'accès aux autoroutes de l'État.