Waymo procède au rappel de ses voitures autonomes en raison de voies fermées sur l'autoroute et d'une régulation manuelle du trafic

Waymo, la division de conduite autonome d' GOOGL.O (filiale d'Alphabet), a annoncé vendredi qu'elle lançait deux rappels concernant ses robotaxis à la suite d'incidents impliquant des voies d'autoroute fermées et un contrôle manuel de la circulation.

En début de semaine, Waymo avait annoncé avoir suspendu l’exploitation de ses véhicules sur les autoroutes américaines, après qu’une autorité de régulation californienne leur eut interdit l’accès aux autoroutes de l’État.

Cette interdiction californienne, entrée en vigueur la semaine dernière, fait suite à une série d’incidents au cours desquels des robotaxis Waymo ont pénétré dans des zones de chantier en activité, a précisé le Département californien des véhicules motorisés.

Waymo a déclaré dans un communiqué avoir déposé jeudi deux rappels de sécurité auprès de l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) concernant son système de conduite automatisée, “afin de renforcer la manière dont le Waymo Driver gère les voies d’autoroute fermées et les carrefours soumis à un contrôle manuel de la circulation”.

Le rappel concernant les voies d’autoroute fermées fait suite à des circonstances inhabituelles dans lesquelles un véhicule Waymo peut s’engager sur une voie d’autoroute fermée et continuer à y circuler, a expliqué l’entreprise, ajoutant qu’elle travaillait toujours à la mise en place d’une solution pour ce rappel. Waymo a précisé qu’aucune collision ni aucun blessé n’avait été signalé à la suite de ces incidents survenus sur des voies d’autoroute fermées.

Le rappel concernant la circulation manuelle vise à garantir que les véhicules autonomes réagissent mieux aux commandes manuelles données aux carrefours par les forces de l’ordre ou d’autres services d’urgence; il fait suite à une collision au cours de laquelle un véhicule Waymo a suivi les instructions d’un agent, mais celui-ci s’est ensuite trouvé temporairement gêné dans son champ de vision. Cette mise à jour a été finalisée le 6 novembre.

Waymo affirme que sa technologie surpasse les références humaines statistiquement comparables et réduit considérablement les accidents entraînant des blessures.

La semaine dernière, la NHTSA a annoncé avoir ouvert une enquête en vue d’un rappel concernant les véhicules Waymo, suite à de nombreux incidents au cours desquels ses robotaxis ont dépassé des bus scolaires à l’arrêt.

L’enquête portera sur près de 3 000 véhicules autonomes appartenant à l’entreprise. Les enquêteurs souhaitent déterminer si une mise à jour logicielle déployée par Waymo à la fin de l’année dernière n’a pas empêché ses voitures sans conducteur de dépasser des bus scolaires dont les feux rouges clignotaient. La plupart de ces infractions se sont produites après que l’entreprise eut déclaré que la mesure corrective avait été mise en œuvre.

Par ailleurs, la NHTSA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) ont ouvert des enquêtes après qu’un véhicule autonome de Waymo a percuté un enfant en janvier près d’une école primaire à Santa Monica, en Californie.