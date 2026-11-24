Waymo procède au rappel de plus de 4 000 véhicules en raison de deux problèmes logiciels

Waymo, filiale d'Alphabet GOOGL.O , procède au rappel de 4 488 véhicules aux États-Unis, invoquant deux problèmes logiciels distincts, selon des avis publiés mardi par l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).

Ces avis indiquent que le logiciel pourrait permettre à certains véhicules de s'engager sur une voie d'autoroute fermée et de continuer à rouler à grande vitesse, et que les véhicules pourraient également ne pas rester à l'arrêt après s'être initialement arrêtés suite aux signaux manuels des forces de l'ordre.