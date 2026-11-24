Waymo, filiale d'Alphabet GOOGL.O , procède au rappel de 4 488 véhicules aux États-Unis, invoquant deux problèmes logiciels distincts, selon des avis publiés mardi par l’Agence nationale de la sécurité routière (NHTSA).
Ces avis indiquent que le logiciel pourrait permettre à certains véhicules de s'engager sur une voie d'autoroute fermée et de continuer à rouler à grande vitesse, et que les véhicules pourraient également ne pas rester à l'arrêt après s'être initialement arrêtés suite aux signaux manuels des forces de l'ordre.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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