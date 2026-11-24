Waymo, la filiale d’ GOOGL.O appartenant à Alphabet, a déclaré mardi que son nouveau rappel de près de 4 500 véhicules autonomes aux États-Unis faisait suite à 11 incidents au cours desquels des robotaxis ont emprunté des voies d’autoroute fermées depuis le 1er octobre, dont trois sur une seule et même journée ce mois-ci.
Vendredi, Reuters a été le premier à annoncer que Waymo lançait deux campagnes de rappel concernant ses robotaxis à la suite d’incidents impliquant des voies d’autoroute fermées et un contrôle manuel de la circulation. La semaine dernière, Waymo a déclaré avoir suspendu l’exploitation de ses véhicules sur les autoroutes américaines, après qu’une autorité de régulation californienne leur eut interdit l’accès aux autoroutes de l’État.
Waymo a indiqué à l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) dans un document publié mardi que trois véhicules Waymo avaient emprunté, le 9 novembre, des voies d’autoroute signalées par des cônes comme étant fermées pour travaux, trois jours seulement après que l’entreprise eut “mis à jour le périmètre d’exploitation approuvé afin de réduire l’exposition aux voies d’autoroute fermées”.
Waymo a précisé qu’aucune collision ni aucun blessé n’avait été signalé lors de ces incidents survenus sur les voies d’autoroute fermées, ajoutant qu’elle travaillait toujours à la mise en œuvre des mesures correctives prévues par le rappel.
L’interdiction californienne, qui est entrée en vigueur ce mois-ci, fait suite à une série d’incidents au cours desquels des robotaxis Waymo ont pénétré dans des zones de travaux en cours, a déclaré le Département californien des véhicules motorisés.
En juin, Waymo avait lancé un rappel similaire concernant près de 3 900 robotaxis qui avaient ignoré les panneaux de fermeture de bretelles d’accès pour pénétrer dans des zones de travaux pré-planifiées sur autoroute, ou qui s’étaient engagés sur des voies d’autoroute en travaux en circulant entre les cônes de signalisation.
Le rappel concernant la circulation en mode manuel vise à garantir que les véhicules autonomes réagissent mieux aux commandes manuelles données aux carrefours par les forces de l’ordre ou d’autres services d’urgence; il fait suite à une collision survenue le 8 mai, au cours de laquelle un Waymo a suivi les instructions d’un agent, mais celui-ci s’est ensuite trouvé temporairement gêné dans son champ de vision. Cette mise à jour a été finalisée le 6 novembre.
Au début du mois, la NHTSA a déclaré avoir ouvert une enquête en vue d’un rappel concernant les véhicules Waymo après de nombreux incidents au cours desquels ses robotaxis ont dépassé des bus scolaires à l’arrêt.
Par ailleurs, la NHTSA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) ont ouvert des enquêtes après qu’un véhicule autonome de Waymo a percuté un enfant qui s’était précipité dans une rue à Santa Monica, en Californie.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer