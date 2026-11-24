Waymo explique que ce rappel fait suite à 11 nouveaux incidents au cours desquels des robotaxis ont emprunté des voies d'autoroute fermées à la circulation

Waymo, la filiale d’ GOOGL.O appartenant à Alphabet, a déclaré mardi que son nouveau rappel de près de 4 500 véhicules autonomes aux États-Unis faisait suite à 11 incidents au cours desquels des robotaxis ont emprunté des voies d’autoroute fermées depuis le 1er octobre, dont trois sur une seule et même journée ce mois-ci.

Vendredi, Reuters a été le premier à annoncer que Waymo lançait deux campagnes de rappel concernant ses robotaxis à la suite d’incidents impliquant des voies d’autoroute fermées et un contrôle manuel de la circulation. La semaine dernière, Waymo a déclaré avoir suspendu l’exploitation de ses véhicules sur les autoroutes américaines, après qu’une autorité de régulation californienne leur eut interdit l’accès aux autoroutes de l’État.

Waymo a indiqué à l’Administration nationale de la sécurité routière (NHTSA) dans un document publié mardi que trois véhicules Waymo avaient emprunté, le 9 novembre, des voies d’autoroute signalées par des cônes comme étant fermées pour travaux, trois jours seulement après que l’entreprise eut “mis à jour le périmètre d’exploitation approuvé afin de réduire l’exposition aux voies d’autoroute fermées”.

Waymo a précisé qu’aucune collision ni aucun blessé n’avait été signalé lors de ces incidents survenus sur les voies d’autoroute fermées, ajoutant qu’elle travaillait toujours ​à la mise en œuvre des mesures correctives prévues par le rappel.

L’interdiction californienne, qui est entrée en vigueur ce mois-ci, fait suite à une série d’⁠incidents au cours desquels des robotaxis Waymo ont pénétré dans des zones de travaux en cours, a déclaré le Département californien des véhicules motorisés.

En juin, Waymo avait lancé un rappel similaire concernant près de 3 900 robotaxis qui avaient ignoré les panneaux de fermeture de bretelles d’accès pour pénétrer dans des zones de travaux pré-planifiées sur autoroute, ou qui s’étaient engagés sur des voies d’autoroute en travaux en circulant entre les cônes de signalisation.

Le rappel concernant la circulation en mode manuel vise à garantir que les véhicules autonomes réagissent mieux aux commandes manuelles données aux carrefours par les forces de l’ordre ou d’autres services d’urgence; il fait suite à une collision survenue le 8 mai, au cours de laquelle un Waymo a suivi les instructions d’un agent, mais celui-ci s’est ensuite trouvé temporairement gêné dans son champ de vision. Cette mise à jour a été finalisée le 6 novembre.

Au début du mois, la NHTSA a déclaré avoir ouvert une enquête en vue d’un rappel concernant les véhicules Waymo après de nombreux incidents au cours desquels ses robotaxis ont dépassé des bus scolaires à l’arrêt.

Par ailleurs, la NHTSA et le Bureau national de la sécurité des transports (NTSB) ont ouvert des enquêtes après qu’un véhicule autonome de Waymo a percuté un enfant qui s’était précipité dans une rue à Santa Monica, en Californie.