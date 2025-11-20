Waymo élargit sa présence sur le marché américain des robots taxis en s'implantant à Minneapolis, Tampa et à la Nouvelle-Orléans

Waymo, la société d'Alphabet

GOOGL.O , va étendre ses opérations de robotaxi à Minneapolis, Tampa et La Nouvelle-Orléans dans les prochains jours, a annoncé jeudi le fournisseur de services de covoiturage, alors qu'il accélère le déploiement à grande échelle de ses services aux États-Unis.

La société a indiqué qu'elle commencerait ses opérations sur les nouveaux marchés avec des véhicules conduits par des humains, en suivant une approche progressive qu'elle a utilisée dans les villes où elle offre déjà des services publics.

Cette approche commence généralement par une cartographie détaillée et une collecte de données, suivies d'essais autonomes supervisés, d'un accès public restreint et, enfin, de trajets entièrement sans conducteur.

Waymo, qu'Alphabet a fait émerger du projet de voiture autonome de Google en 2016, est le seul opérateur aux États-Unis à proposer des services de robotaxi payants sans conducteur de sécurité ni accompagnateur dans le véhicule. Il dispose d'une flotte de plus de 1 500 véhicules.

Avec Tesla TSLA.O , Zoox d'Amazon.com AMZN.O et d'autres rivaux qui investissent massivement dans la conduite autonome, la dernière initiative de Waymo met en évidence l'intensification de la course à la mise sur le marché de véhicules entièrement autoguidés.

La sécurité, les performances, la maturité technologique et la coopération avec les autorités de régulation apparaissent comme les principaux champs de bataille de cette compétition, alors que les entreprises se disputent les futures parts de marché.

Waymo a commencé mardi à faire circuler des véhicules entièrement autonomes à Miami et a annoncé son intention de déployer des opérations pour ses employés à Dallas, Houston, San Antonio et Orlando dans les semaines à venir, avant un lancement public pour les passagers en 2026.